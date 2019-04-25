Metrobüs sapığı görüntülerini çeken kadın konuştu : Mastürbasyon yapıyordu
İSTANBUL'da yakalanan metrobüs sapığı tutuklanırken, olayın görüntülerini çekip onu ifşa eden kadını herkes merak ediyor. Susmayıp 'sen utanacaksın' diye bağıran o kadın konuştu.
Dün İstanbul Avcılar'da metrobüste bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen bir şahıs, o an çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanmış ve emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Polis, cinsel saldırıya uğradığını söyleyen kadın ve şüpheliye ait kıyafetleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Sapık tutuklanırken olayı ifşa eden kadın konuştu.
Bir firmada insan kaynakları uzmanı olarak görev yapan N.C. başından geçenleri Hürriyet'e şöyle anlattı: "Metrobüse bindim, çok kalabalıktı. Ben koltukta oturuyordum. Tacizci Fatih Özdemir ise yanımda ayakta bekliyordu.
-Etek giymiştim. Bana temas etti. Bir yandan da fotoğraf çekmeye çalışıyordu. Ben uyuyor numarası yaptım. Elinde bir poşet vardı ve cinsel organının önünde tutuyordu.
Bazı hareketler yapıyordu. Ben ilk başta anlamadım ne olduğunu. Çantamı çektiğimde adamın mastürbasyon yaptığını gördüm. Sonra adam boşaldı. Ben çığlık atmaya başladım. Çevredekiler tuttu, kaçmasına izin vermedi."