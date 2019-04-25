Metrobüs sapığı görüntülerini çeken kadın konuştu : Mastürbasyon yapıyordu

Dün İstanbul Avcılar'da metrobüste bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen bir şahıs, o an çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanmış ve emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Polis, cinsel saldırıya uğradığını söyleyen kadın ve şüpheliye ait kıyafetleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Sapık tutuklanırken olayı ifşa eden kadın konuştu.