Metro Turizm'in firari patronu 10 çocuk yaptı! Her çocuk için 77 bin lira ödedi
Cinayete azmettirme suçlamasıyla müebbet hapis cezası alan ve bu cezası Yargıtay tarafından da onanan Metro Holding'in firari patronu Galip Öztürk, İngiltere'nin tabloid gazetesi The Sun'a konu oldu. The Sun, Öztürk'ün 10 çocuğunu manşet yaptı...
Metro turizmin firari sahibi Galip Öztürk’ün Gürcistan’daki hayatı ortaya çıktı. İngiliz The Sun gazetesi, Galip Öztürk ve 23 yaşındaki Rus eşi Christina Öztürk’ü mercek altına aldı. Çiftin taşıyıcı anneyle 10 biyolojik çocuk sahibi olduğunu belirten İngiliz gazetesi, çocukların fotoğraflarını da yayınladı.
Metro turizmin firari sahibi Galip Öztürk’ün Gürcistan’daki lüks ve bol çocuklu hayatı İngiliz gazeteleri tarafından ifşa edildi.
İngiliz The Sun gazetesi, Galip Öztürk ve 23 yaşındaki Rus eşi Christina Öztürk’ü mercek altına aldı.
Çiftin taşıyıcı anneyle 10 biyolojik çocuğu olduğunu yazan gazete, çiftin aileyi daha da genişletmek istediğini aktardı.