Metrelerce yükseklikten düştü, ölümden kıl payı kurtuldu! Şoke olan genç kız neye uğradığını şaşırdı...
İSTANBUL Şişli’de bir binanın saçaklarından kopan taşlar bir anda kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine düştü. Metrelerce yükseklikten düşen taşlardan son anda kurtulan bir genç kız, adeta şoke oldu. Ölümden kıl payı kurtuluş kameralara yansırken olayı gören Celal Koçak, “Kızcağız dondu kaldı, bir tepki veremedi. Biz de artık hasbelkader yürüyoruz” dedi.
Olay, dün saat 18.15 sıralarında Şişli Kurtuluş’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde vatandaşlar kaldırımda yürüdükleri esnada bir binanın saçaklarındaki taşlar bir anda metrelerce yüksekten aşağıya düştü.
Sıkça kullanılan caddelerden birisinde yaşanan olayda, vatandaşlar büyük bir facia yaşamaktan son anda kurtuldu.
Ölümden kıl payı kurtulan genç kız şoke oldu
Çevredeki vatandaşların büyük korku ve panik yaşadığı olayın ardından ekipler, binanın zarar görmüş saçaklarına müdahale etti. Ölümden kıl payı kurtuluş ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Görüntülerde, vatandaşlar kaldırımda yürüdüğü esnada genç bir kadının önüne ve arkasına taşlar düşüyor. Vatandaşlar panikle yukarıya doğru bakıyor.