Metrelerce yükseklikten düştü, ölümden kıl payı kurtuldu! Şoke olan genç kız neye uğradığını şaşırdı...

Ölümden kıl payı kurtulan genç kız şoke oldu

Çevredeki vatandaşların büyük korku ve panik yaşadığı olayın ardından ekipler, binanın zarar görmüş saçaklarına müdahale etti. Ölümden kıl payı kurtuluş ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.