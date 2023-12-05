Metrekaresi 600 dolar! Suriyeli patron Hatay'dan dünyaya satış yapıyor
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ustası Suriyeli Mehmed Eldeni, savaştan sonra yerleştiği Türkiye’de işlerini geliştirerek, 30 çalışanıyla ürettiği eserleri metrekaresini 600 dolardan dünyanın dört bir yanına satıyor.
Türkiye’nin güneyinde yer alan Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası milyonlarca insan ülkemize göç etmişti. Savaş sonrası hayatları ve meslekleri değişen Suriye vatandaşları, Türkiye’de çeşitli meslek gruplarına yöneldiler.
Savaş sonrası Hatay’ın Reyhanlı ilçesine göç eden resim öğretmeni Mehmed Eldeni de burada yeni bir yaşam kurdu.
Sanat eserleri konusunda yetenekli olan Eldeni, Reyhanlı ilçesinde mozaik ürünleri konusunda kendini geliştirerek bu alanda tablolar üretmeye başladı.
Başarısıyla ve eserleriyle takdir toplayan Eldeni, Türk ortağıyla birlikte işlerini geliştirerek namını ülke sınırlarının dışına taşıdı.