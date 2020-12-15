Metin Şentürk koronavirüse yakalandı sağlık durumunu böyle anlattı
Metin Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Metin Şentürk sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile takipçilerini korkuttu. Ünlü şarkıcı, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyururken vatandaşları önlemlere uyulması gerektiği konusunda uyarmayı ihmal etmedi.
Metin Şentürk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Sevgili dostlar Kovid-19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumun şu an iyi ve endişe edilecek bir durum yok. Bu haberi benden duyun istedim.''
''Önlemlere dikkat edin, hepinizi seviyorum. Zaten pozitif adamdım testimin negatif çıkmasını bekleyemezdik. Zaman zaman bilgilendireceğim.''
Metin Şentürk: 16 Mayıs 1966 tarihinde Fatih, İstanbul'da doğmuştur. Üç yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucunda gözlerini kaybetmiştir.