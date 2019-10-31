Metin Şentürk Bakan Akar'la espirili diyaloğunu sosyal medyadan paylaştı!
Şarkıcı Metin Şentürk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile arasında geçen bir diyaloğu sosyal medya hesabında paylaştı.
Şarkıcı Metin Şentürk, dün akşam saatlerinde kişisel Twitter hesabında Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonunda yaşadığı bir diyaloğu paylaştı.
Herkesi gülmekten kırdı geçirdi.
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Buna göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şentürk ile arasında geçen neşeli sohbet sırasında "Hiç bizi görmüyorsun he, hep başkalarının yanındasın" ifadesini kullandı.
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Bunun üzerine Şentürk, kahkaha atarak Akar'a sarıldı.
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Metin Şentürk kimdir?
Metin Şentürk (d. 16 Mayıs 1966; Fatih, İstanbul), Türk şarkıcı. Dünya Engelliler Vakfının başkanlığını yapmaktadır.
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