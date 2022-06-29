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Metin And'ın torunu soyadını değiştirdi! Ece Gürsel ile isim benzerliğine daha fazla dayanamadı

Metin And'ın torunu soyadını değiştirdi! Ece Gürsel ile isim benzerliğine daha fazla dayanamadı

Merhum Metin And'ın torunu Ece Gürsel, manken Ece Gürsel'le isim benzerliğinden rahatsız olduğu için açtığı davayı kazandı. Ece Gürsel dedesi Metin And'ın soyadını aldı.

Metin And'ın torunu soyadını değiştirdi! Ece Gürsel ile isim benzerliğine daha fazla dayanamadı

Ünlü tiyatrocu, yazar, araştırmacı merhum Metin And'ın torunu ve tek mirasçısı Ece Gürsel isim değişikliği için açtığı davayı kazandı.

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Metin And'ın torunu soyadını değiştirdi! Ece Gürsel ile isim benzerliğine daha fazla dayanamadı

Manken Ece Gürsel ile aynı isimi taşıdığı için rahatsız edildiği ve sosyal medyada kendi ismini kullanamadığı iddiasıyla soyadını değiştirmek için dava açmıştı.

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Metin And'ın torunu soyadını değiştirdi! Ece Gürsel ile isim benzerliğine daha fazla dayanamadı

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen soyadının düzeltilmesi davasının karar duruşmasına Ece Gürsel ile avukatı katıldı.

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Metin And'ın torunu soyadını değiştirdi! Ece Gürsel ile isim benzerliğine daha fazla dayanamadı

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ece Gürsel’in annesi Nilüfer Esra And, “Kızım, benim soy ismimi kullanmak istemektedir. Kızım, merhum dedesi Metin And’ın soy ismiyle gurur duymakta ve onun soy ismini taşımak istemektedir. Ayrıca kızım, manken Ece Gürsel ile aynı isim ve soy isme sahiptir. Bu benzerlik nedeniyle sosyal medyada bazı olumsuz mesajlar almaktadır” dedi.

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