Metin And'ın torunu soyadını değiştirdi! Ece Gürsel ile isim benzerliğine daha fazla dayanamadı

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ece Gürsel’in annesi Nilüfer Esra And, “Kızım, benim soy ismimi kullanmak istemektedir. Kızım, merhum dedesi Metin And’ın soy ismiyle gurur duymakta ve onun soy ismini taşımak istemektedir. Ayrıca kızım, manken Ece Gürsel ile aynı isim ve soy isme sahiptir. Bu benzerlik nedeniyle sosyal medyada bazı olumsuz mesajlar almaktadır” dedi.