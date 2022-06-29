Metin And'ın torunu soyadını değiştirdi! Ece Gürsel ile isim benzerliğine daha fazla dayanamadı
Merhum Metin And'ın torunu Ece Gürsel, manken Ece Gürsel'le isim benzerliğinden rahatsız olduğu için açtığı davayı kazandı. Ece Gürsel dedesi Metin And'ın soyadını aldı.
Ünlü tiyatrocu, yazar, araştırmacı merhum Metin And'ın torunu ve tek mirasçısı Ece Gürsel isim değişikliği için açtığı davayı kazandı.
Manken Ece Gürsel ile aynı isimi taşıdığı için rahatsız edildiği ve sosyal medyada kendi ismini kullanamadığı iddiasıyla soyadını değiştirmek için dava açmıştı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen soyadının düzeltilmesi davasının karar duruşmasına Ece Gürsel ile avukatı katıldı.
Duruşmada tanık olarak dinlenen Ece Gürsel’in annesi Nilüfer Esra And, “Kızım, benim soy ismimi kullanmak istemektedir. Kızım, merhum dedesi Metin And’ın soy ismiyle gurur duymakta ve onun soy ismini taşımak istemektedir. Ayrıca kızım, manken Ece Gürsel ile aynı isim ve soy isme sahiptir. Bu benzerlik nedeniyle sosyal medyada bazı olumsuz mesajlar almaktadır” dedi.