Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan olay itiraf! ‘Bir ünlü baba daha var’
Sanatçı Metin Akpınar’ın evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, DNA testi ile Akpınar’ın öz kızı olduğunu 35 yıl sonra kanıtlamıştı. Nebioğlu, son verdiği röportajda gündem olacak itiraflarda bulundu. Annesini bulmak için Müge Anlı’ya seslenen isim, ablasıyla ilgili yaptığı açıklamada ise “Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor” dedi.
Usta oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı yaşadığı ilişkiden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adında ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. DNA testi ve mahkeme kararı ile 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturan Duygu Nebioğlu, yeni açıklamalarda bulundu.
Müge Anlı'ya seslendi
Sabah Gazetesi’ne röportaj veren Duygu Nebioğlu, annesine bir süredir ulaşamadığını söyleyerek Müge Anlı’dan yardım istedi. Anlı’ya seslenen Nebioğlu, şöyle konuştu:
“Annemle en son 2010 yılında görüştüm. O zamandan beri görüşmüyorum. Babamın Metin Akpınar olduğunu yeni öğrenmiştim o zaman. Annem Almanya'da yaşadığı için, görüntülü konuşmuştuk. Karşılıklı çok gözyaşı da döktük. Ama bir daha ne aradı, ne de sordu. Dayımlarım ve teyzemlerin üzerinden de ulaşamıyorum. Annesi öldüğünde Türkiye'ye geldi ama benden gizlediler. Bizimle görüşmek istemiyor. Ben annemi bulmak istiyorum. Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Ancak onun bulabileceğine inanıyorum. Gerekirse onun programına çıkarım. Müge Anlı'yı 15 yaşımdan beri takip ediyorum. Çok güveniyorum ona. Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı.”
Ablamın babası da ünlü bir isim
Ablasıyla ilgili bir açıklama da yapan Nebioğlu, “Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor” dedi.