Meteoroloji'nin ardından Orhan Şen'den kritik uyarı! O gün çok kuvvetli olacak önlem alın
Meteoroloji ve yetkili isimlerin ardından İstanbul hava durumu isim uzman isim Prof. Dr. Orhan Şen'den de bir açıklama geldi. Kar yağışının devam edeceğini bildiren uzman isim cumartesi gününe dikkat çekti 'önlem alın' dedi. İstanbul 5 günlük hava durumuna göre kar yağışının yeni haftada da görüleceği bildirildi.
İstanbul'da yer yer kuvvetli şekilde seyreden kar yağışı için Meteoroloji ve yetkili isimlerin ardından hava tahminleri ile dikkat çeken uzman isim Orhan Şen'den de bir açıklama geldi. Kar yağışının özelikle hafta sonu daha kuvvetli olacağını belirten Şen bugün akşamüstü Anadolu yakasında kuvvetli kar yağışı görüleceğini bildirdi.
Kentin bazı ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle yollar buz pistine dönünce rampa yukarı çıkmaya çalışan araçlar zorlandı. Peki kar yağışı ne kadar sürecek, yoğunluğunu ne zaman artıracak? Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu: