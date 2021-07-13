Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı! İstanbul 40'ı aşacak, Batı'da termometreler 50'yi gösterecek
TÜRKİYE'de sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken hafta sonu için kritik bir uyarı geldi. 15 Temmuz'dan itibaren yurt genelini etkisi altına alacak olan aşırı sıcaklarla birlikte bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. İstanbul 42 dereceleri görecek. Batı kesimlerde ise sıcaklığın 50 dereceyi aşması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, bir haftalık süreçte ülkenin genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği, hafta sonuna kadar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Hafta sonuna dikkat!
Hafta sonu ise sıcaklıkların tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul 42 dereceleri görecek. Batı kesimlerde ise sıcaklığın 50 dereceyi aşması bekleniyor.
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise gelecek 5 gün aralıklarla gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de hafta sonuna kadar kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Takip edip, önlem alın!
Yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli yağışlarla ilgili meteorolojik uyarıların, vatandaşlar ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilerek gereken önlemlerin alınması istendi.