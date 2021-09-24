Meteoroloji'den yeni açıklama geldi! Hafta sonu yaz geri geliyor sıcaklık artıyor
Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması geldi. Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Geçtiğimiz gün 10 derece birden düşen sıcaklıklar yeniden artıyor. Öte yandan bugün bazı bölgelerde sağanak bekleniyor. İşte yurtta hava durumu...
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta sonu sıcaklıkların yurt genelinde artmaya başlayacağını söyledi. Çalışkan ‘‘İstanbul’da sıcaklık bugünden itibaren yükselerek pazar günü 26 dereceye kadar çıkacak’’ dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Muş, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Erzurum’un güneyi, Van’ın kuzey ve batısında beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların; Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Muş, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Erzurum’un güney, Van’ın kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Fırtına uyarısı
Rüzgarın, Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.