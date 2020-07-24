Meteorolojiden yağmur uyarısı; Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Son raporlara göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.



Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize, Ardahan ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde yarın akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.