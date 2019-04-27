Meteoroloji'den uyarılar! Dışarı çıkacaklar dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ile Ankara'nın doğusu, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Malatya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege ile Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.