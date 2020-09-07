Meteoroloji'den uyarı: İstanbul ve 3 il için gök gürültülü sağanak beklentisi

Sağanak ve gök gürültüsü beraberinde geliyor

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un doğusu, Kocaeli ve Düzce'nin kuzey kesimleri ile Sinop'un kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Öte yandan Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.