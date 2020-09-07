Meteoroloji'den uyarı: İstanbul ve 3 il için gök gürültülü sağanak beklentisi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ile 3 ilimizi daha sağanak beklentisi konusunda uyardı. Ayrıca açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında da gök gürültülü yağışlı hava söz konusu olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un doğu kesimlerinde yarın (8 Eylül) yağışlı hava hakim olacağını duyururken 3 bölgede de benzer hava durumunun yaşanacağını aktardı.
Kuzey kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Sağanak ve gök gürültüsü beraberinde geliyor
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un doğusu, Kocaeli ve Düzce'nin kuzey kesimleri ile Sinop'un kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Öte yandan Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.