Meteoroloji'den sıcak hava ve kuvvetli yağış uyarısı! Bu illerdekiler dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu değerlendirmesine göre sıcak hava Marmara'dan başlayarak iç kısımlara doğru 4 ila 8 derece artacak. Öte yandan Karadeniz kıyıları için de kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'den sıcak hava ve kuvvetli yağış uyarısı geldi. Cuma günü Karadeniz'de etkili olan yağışlı havanın hafta sonu yerini kavurucu sıcaklara bırakması bekleniyor. Cumartesi ve pazar günü tüm yurtta sıcak havanın etkili olacağı açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Kırklareli, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcak hava uyarısı
Meteoroloji, bugünden itibaren hava sıcaklıklarının Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu.
Önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.