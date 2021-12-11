Meteoroloji'den sarı kodlu hava durumu uyarısı Bu 11 ilde yaşayanlar hafta sonu dikkat
Aralık ayı şiddetli lodosun etkisiyle başladı fırtınayla devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre hafta sonu 5 bölge yağış ve fırtınalı havayla geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, Çanakkale, Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney yönlerden esecek rüzgarın hızının ise 70 km'yi bulacağı tahmin ediliyor.
Sarı kod verildi
Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova'ya sarı kodlu uyarı yapıldı.
Sis ve pusa dikkat
Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer pus ve sis bekleniyor.
Kuzey Doğuda sıcaklık artıyor
Hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.