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Meteoroloji'den sarı kodlu hava durumu uyarısı Bu 11 ilde yaşayanlar hafta sonu dikkat

Meteoroloji'den sarı kodlu hava durumu uyarısı Bu 11 ilde yaşayanlar hafta sonu dikkat

Aralık ayı şiddetli lodosun etkisiyle başladı fırtınayla devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre hafta sonu 5 bölge yağış ve fırtınalı havayla geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, Çanakkale, Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sarı kodlu hava durumu uyarısı Bu 11 ilde yaşayanlar hafta sonu dikkat

Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney yönlerden esecek rüzgarın hızının ise 70 km'yi bulacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den sarı kodlu hava durumu uyarısı Bu 11 ilde yaşayanlar hafta sonu dikkat

Sarı kod verildi

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova'ya sarı kodlu uyarı yapıldı.

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Meteoroloji'den sarı kodlu hava durumu uyarısı Bu 11 ilde yaşayanlar hafta sonu dikkat

Sis ve pusa dikkat

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Meteoroloji'den sarı kodlu hava durumu uyarısı Bu 11 ilde yaşayanlar hafta sonu dikkat

Kuzey Doğuda sıcaklık artıyor

Hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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