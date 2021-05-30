Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bu illerdekiler dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken bazı illerde sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağış görülecek.
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi. Sabah ve öğle saatlerine dikkat!Etkili olacak yağışlar hafta boyunca etkisini sürdürecek. İşte yapılan son açıklama...
Sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Trakya'nın batısı ve Doğu Toroslar'ın yerel, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara ve İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı
Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
Marmara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne ile Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, gece saatlerinde Sakarya ve Bilecik ile Bursa'nın güney çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.