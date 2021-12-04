Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Sıcaklık düşüyor bu illerdekiler dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.