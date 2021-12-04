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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Sıcaklık düşüyor bu illerdekiler dikkat

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Sıcaklık düşüyor bu illerdekiler dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu tahminleri geldi. Bu göre hafta sonu sağanak yağış ve soğuk hava etkili olacak. Öte yandan rüzgar da yer yer kuvvetli esmeye devam edecek. Plan yapmadan önce hafta sonu havasına göz atın...

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Sıcaklık düşüyor bu illerdekiler dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Sıcaklık düşüyor bu illerdekiler dikkat

Sıcaklık düşüyor: Marmara ve İç Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Sıcaklık düşüyor bu illerdekiler dikkat

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Sıcaklık düşüyor bu illerdekiler dikkat

Kuvvetli rüzgar uyarısı:Rüzgarın Marmara ile Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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