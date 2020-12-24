Meteoroloji'den kritik açıklama! Sakarya ve çevresinde yağmur Ankara'da kar etkili olacak
Meteoroloji son hava durumu raporunu geçti. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak, iç kesimlerinde ise kar yağışı kendisini gösterecek. Ankara'da kendisini göstermeye başlayan kar yağışı, yurdun diğer kesimi Doğu Anadolu'nun doğusunda da etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, ve Çankırı'nın batı kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Karla karışık yağmur: Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, Düzce çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Ankara, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın batısında hafif kar şeklinde olması bekleniyor.
Don uyarısı: Söz konusu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Sıcaklıklar nasıl seyredecek?: Hava sıcaklığı Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; mevsim normalleri civarında; kuzey ve iç kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.