Meteoroloji'den kritik açıklama! Sakarya ve çevresinde yağmur Ankara'da kar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, ve Çankırı'nın batı kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.