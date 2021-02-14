Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı! Kandilli: Yarın sabaha dikkat kar kaç gün sürecek

İstanbul'da dün gece başlayan kar yağışı aralıksız devam ederken bazı bölgelerde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağını unutup çocuklarıyla birlikte park ve bahçelere koştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ve İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısını tekrarladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, “İstanbul’da şu anda yağan kar yağışı, etkili gibi görünse de bazı kesimlerde olan yüksek sıcaklık nedeniyle kar zeminde tutmuyor. Ancak bu akşam kar yağışı sıcaklığın 0’ın altına düşmesiyle yoğunluğunu artıracak" dedi. İşte ayrıntılar...