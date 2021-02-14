Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı! Kandilli: Yarın sabaha dikkat kar kaç gün sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara Bölgesi ve İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbullular, 'İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?' sorusuna farklı cevaplar geldi. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek yarın sabah için uyardı...
İstanbul'da dün gece başlayan kar yağışı aralıksız devam ederken bazı bölgelerde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağını unutup çocuklarıyla birlikte park ve bahçelere koştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ve İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısını tekrarladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, “İstanbul’da şu anda yağan kar yağışı, etkili gibi görünse de bazı kesimlerde olan yüksek sıcaklık nedeniyle kar zeminde tutmuyor. Ancak bu akşam kar yağışı sıcaklığın 0’ın altına düşmesiyle yoğunluğunu artıracak" dedi. İşte ayrıntılar...
İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı dün gece başladı. Gece saatlerinde başlayan yağışla İstanbul beyaza büründü. Kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor.
Bazı bölgelerde tipi şeklinde görülen kar yağışının kent genelinde hakim olduğu İstanbul beyaza büründü. Görüş mesafesinin olumsuz etkilendiği İstanbul Boğazı'nda ise kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.
Sokağa çıkma yasağı sürmesine rağmen karı gören İstanbullular park ve bahçelere koştu. Çocuklarla birlikte kardan adam yapıp kartopu oynadı.