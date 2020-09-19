Meteoroloji'den Eskişehir ve 5 ile yağış uyarısı! Sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Konya, Düzce, Zonguldak ve Sinop çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.