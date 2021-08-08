Meteorolojiden 6 bölge için sağanak yağış uyarısı! 12 şehir için 'kuvvetli' uyarı
Günlerdir aşırı sıcaklarla kavurlan Türkiye, şimdi de sağanak yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde sağanak, 12 kentimizde ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının, batı ve doğu kesimlerde biraz artacağı, iç kesimlerde azalacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kilis, Elazığ ve Muş çevreleri ile Van’ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
12 şehir için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı, Adana, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın, Samsun, Ordu ile Giresun’un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
Sıcaklık Batıda ve Doğuda artıyor
Hava sıcaklığının, batı ve doğu kesimlerde biraz artacağı, iç kesimlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar genellikle kuzey yönlü esecek
Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde hava sıcaklıkları şöyle olacak: