Meteorolojiden 25 kente yağış, İstanbul'a sel uyarısı! Sibirya soğukları da geliyor tüm yurdu esir alacak
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bugün 25 şehir için sağanak yağış uyarısı yaparken, İstanbul, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli yağış nedeniyle sel uyarısı yapıldı. Öte yandan uzmanlar, Türkiye'nin kısa sürede Sibirya soğuklarının etkisi altına gireceği uyarısı yapıp, aşırı kar yağışı uyarısı yaptı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu kuzeybatısı ile Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 25 şehir için yağış uyarısı yapılırken, İstanbul için ise sel uyarısı yapıldı.
Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul için sel uyarısı
Yağışların Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Yağış beklenen iller
EDİRNE 6°C, 9°C: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 10°C, 13°C: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 11°C, 15°C: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 11°C, 13°C: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.