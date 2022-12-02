Meteorolojiden 25 kente yağış, İstanbul'a sel uyarısı! Sibirya soğukları da geliyor tüm yurdu esir alacak

Yağış beklenen iller

EDİRNE 6°C, 9°C: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 10°C, 13°C: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 11°C, 15°C: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 11°C, 13°C: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.