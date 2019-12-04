Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, 5 Aralık Perşembe günü için 19 ile kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı.

DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak yağışın, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da kuvvetli olması bekleniyor.