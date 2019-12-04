Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Aralık Perşembe günü için 19 ile kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Bu nedenle vatandaşların ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji, 5 Aralık Perşembe günü için 19 ile kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı.
DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA İÇİN SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak yağışın, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da kuvvetli olması bekleniyor.
Bu nedenle vatandaşların ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatle ve tedbirleri olmaları gerektiği aktarıldı.
ÇORUM VALİLİĞİ'NDEN VATANDAŞLARA YAĞIŞ UYARISI
Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla hava sıcaklıklarının azalacağı, bazı bölgelerde kar yağışının beklendiği bildirildi.
Yağışlarla sıcaklıkların sıfırın altına düşeceğibelirtilen açıklamada, "Perşembe, cuma ve cumartesi günleri yüksek kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin edilmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektir." ifadelerine yer verildi.