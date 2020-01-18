Meteoroloji yeni hafta öncesi soğuk hava alarmı! İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklamasına göre, Doğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu'da bazı iller yoğun kar yağışının etkisi altında olacak. Karadeniz ve Marmara'da ise yağmur ve fırtınalı hava bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yeni hafta öncesi soğuk hava için alarm verdi. İstanbul, Ankara ve birçok ilde soğuk ve yağışlı hava etkisini hissettirecek. Geçtiğimiz hafta kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde etkili olurken bu hafta da beyaz örtü kendisini gösterecek.
Doğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu'da bazı iller yoğun kar yağışının etkisi altında olacak. Karadeniz ve Marmara'da ise yağmur ve fırtınalı hava bekleniyor. İşte il il hava durumu:
İstanbul hava durumu
MGM'den yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da gece saatlerinde don olaylarından dolayı sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı. Salı günü parçalı bulutlu bir havanın beklendiği İstanbul, perşembe gününe kadar parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın etkisinde olacak. Perşembe gününden itibaren megakentte yeniden yağmurun etkili olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
Geçtiğimiz hafta kar yağışı altında kalan Ankara'da vatandaşlar büyük bir zorluk yaşadı. MGM'den yapılan açıklamaya göre; Hafta başından itibaren puslu bir havanın hakim olacağı Ankara'da sıcaklıklar eksi derecelere kadar inmesi bekleniyor. Ankara'da kar yağışı Perşembe gününden itibaren yeniden etkisini hissettirmesi bekleniyor.