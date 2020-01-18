Meteoroloji yeni hafta öncesi soğuk hava alarmı! İşte il il hava durumu

İstanbul hava durumu

MGM'den yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da gece saatlerinde don olaylarından dolayı sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı. Salı günü parçalı bulutlu bir havanın beklendiği İstanbul, perşembe gününe kadar parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın etkisinde olacak. Perşembe gününden itibaren megakentte yeniden yağmurun etkili olması bekleniyor.