Meteoroloji ve uzmanlardan peş peşe uyarılar! İstanbul'a kar geliyor, sıcaklık düşecek
İstanbul'da hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak. Kente cuma günüyle birlikte sağanak yağış yeniden giriş yapacak. Sıcaklıkların hafta sonu bir kez daha düşeceği İstanbul'da pazar günü karla karışık yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hafta sonuna doğru ise sıcak hava, yerini sağanak yağış, kar ve fırtınaya bırakacak.
Meteoroloji'den yapılan hava durumu değerlendirmesinde "Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Artvin'in kıyı ilçelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor." denildi.
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Hafta sonu kar bekleniyor
Meteoroloji'nin haftalık verilerine göre; cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü ise karla karışık yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olabilir.