Meteoroloji ve uzmanlar yanıldı! İstanbul yine kavruluyor! İşte en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü ilçeler
İSTANBUL günlerdir aşırı sıcakların etkisi altında kavruluyor. Meteoroloji ve uzmanların bugün sağanak yağış beklediği İstanbul yine kavruluyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 37.6 derece ile Fatih'te ölçüldü. Türkiye genelinde ise Antalya'nın Kaş ilçesi 47.7, Şırnak'ın Cizre ilçesi 47.5, ve Mardin'in Nusaybin ilçesi 47.0 derece ile en sıcak yerler oldu. Çarşamba günü ise sıcaklıklar 5 derece daha artacak.
Günlerdir yurtta etkili olan sıcak havalar vatandaşlara zor günler yaşatıyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre yeni haftanın yağışla başlaması bekleniyordu ancak beklenen yağış etkili olmadı, İstanbul başta olmak üzere Türkiye yine kavruluyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklık Fatih ilçesi sınırları içerisinde ölçülürken, Türkiye genelinde en sıcak yer Antalya'nın Kaş ilçesi oldu ve termometreler 48 dereceye yaklaştı. Çarşamba günü ise sıcaklıklar 5 derece daha artıyor. Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geliyor...
Meteoroloji tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan tahminlere göre İstanbul da dahil olmak üzere yurdun kuzey kesimlerinde bugün yağış bekleniyordu. Haftanın ilk gününde tahminler tutmadı ve İstanbul’da güneş ve sıcak kendini gösterdi.
İstanbul yanmaya devam ederken en sıcak ilçeler sahil kesimleri oldu. Resmi kayıtlara göre İstanbul'un ilçelerinde sıcaklıklar şöyle:
1-) Fatih 37.6
2-) Şişli 37.5 3
3-) Bakırköy 37.0
4-) Büyükçekmece 37.0
5-) Tuzla 36.7
6-) Şile 36.3
7-) Güngören 36.0
8-) Sancaktepe 36.0
9-) Çekmeköy 36.0
10-) Pendik 35.9