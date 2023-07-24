Meteoroloji ve uzmanlar yanıldı! İstanbul yine kavruluyor! İşte en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü ilçeler

Günlerdir yurtta etkili olan sıcak havalar vatandaşlara zor günler yaşatıyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre yeni haftanın yağışla başlaması bekleniyordu ancak beklenen yağış etkili olmadı, İstanbul başta olmak üzere Türkiye yine kavruluyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklık Fatih ilçesi sınırları içerisinde ölçülürken, Türkiye genelinde en sıcak yer Antalya'nın Kaş ilçesi oldu ve termometreler 48 dereceye yaklaştı. Çarşamba günü ise sıcaklıklar 5 derece daha artıyor. Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geliyor...