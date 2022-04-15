Meteoroloji ve uzman isim uyardı! O güne dikkat geliyor pencereleri kapatın sokağa çıkmayın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre artık havalar ısınıyor.Uzman isim Kerem Ökten de pazar günü için kritik bir uyarı yaptı. Pazar günü çöl tozlarının geleceğini söyleyen Ökten astım hastalarını uyardı. İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16-22 Nisan hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamada "Hava sıcaklığının hafta sonunda ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor." denildi.
Öte yandan pazartesi günü itibari ile yeni bir yağışlı sistemin de geleceği bildirildi. Uzman isim Kerem Ökten de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'artık normale dönüş var" dedi ve bir uyarıda bulundu.
Ökten, "Nasa modeline göre 17 Nisan'da çöl tozları geliyor. Özellikle Batı Akdeniz yoğun çöl tozu alacak. Astım hastaları dikkatli olmalı..." dedi.