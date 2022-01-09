Meteoroloji ve uzman isim Orhan Şen'den uyarılar! Saati belli fena geliyor! İstanbul, Antalya, İzmir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat dışında kalan tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.