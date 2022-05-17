Meteoroloji ve Orhan Şen'den uyarı! Mayıs ayında kar sürprizi o güne çok dikkat fena geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini yayınladı. Buna göre fena sağanak yağış geliyor. Öte yandan Perşembe günü Bolu'da kar ihtimali konuşuluyor. Prof. Dr. Orhan Şen de tek tek sağanak beklenen illeri sıraladı. İşte bölge bölge son durum...
Şiddetli yağışlar geliyor. Meteoroloji'den yani hava durumu açıklaması geldi. Öte yandan sıcaklıkların da hissedilir derecede düşeceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 - 23 Mayıs 2022 tarihli hava tahmini şöyle:
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe günü kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
17 Mayıs sağanak yağış beklenen iller:
Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Iğdır, Muş, Ağrı, Van, Hakkari, Adıyaman, G. Antep ve Kilis
Hava tahminleri ile dikkat çeken Hava Forum sitesinde de "19 Mayıs Perşembe akşamı Bolu Dağı geçidinde yoğun kar bekliyoruz. Trafikte aksamalar olabilir. " açıklaması yapıldı.