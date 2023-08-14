Prof. Dr. Orhan Şen uyardı! Bugün yılın en sıcak günü olacak İstanbul'a ise yağmur geliyor...
2023 yılının en yüksek sıcaklıkları bugün ölçülecek. Kimi illerde sıcaklık 47 dereceye çıkacak. İl il beklenen sıcaklıkları açıklayan Prof. Dr. Orhan Şen, "Kuma yumurta koysanız 5 dakikada pişer!" uyarısı yaptı. İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz'de ise yağmur var. İşte Orhan Yen'in son sıcaklık tahminleri...
Yeni bir sıcak dalgası Türkiye'yi esir alıyor. Dün Türkiye'nin bir çok ilinde tüm zamanların sıcaklık rekorları kırılırken, bugün bazı bölgeler çok ama çok daha sıcak olacak. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Bu yıl, bugüne kadarki en uzun sıcak hava dalgası! Kuma yumurta koysanız 5 dakikada pişer! Bu nedenle DIŞARI ÇIKMAYIN..." uyarısı yaptı. Bazı bölgeler sıcaktan yanarken bazı bölgelerde ise sağanak yağış olacak. İşte 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü hava durumu...
Türkiye yeni bir sıcak hava dalasının etkisi altına giriyor. Özellikle İç Anadolu Bölgesi kavrulacak. Bugün İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Artvin ve Bolu'da ise sağanak yağış var.
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, bu yılın en yüksek hava sıcaklığının bugün yaşanacağını belirtip, sıcak havaların pazar gününe kadar devam edeceğini duyurdu. İşte Orhan Şen'in son hava tahminleri...
Bu yıl bugüne kadarki en uzun sıcak hava dalgası! Kuma yumurta koysanız 5 dakikada pişer! Bu nedenle DIŞARI ÇIKMAYIN