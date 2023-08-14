Prof. Dr. Orhan Şen uyardı! Bugün yılın en sıcak günü olacak İstanbul'a ise yağmur geliyor...

Yeni bir sıcak dalgası Türkiye'yi esir alıyor. Dün Türkiye'nin bir çok ilinde tüm zamanların sıcaklık rekorları kırılırken, bugün bazı bölgeler çok ama çok daha sıcak olacak. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Bu yıl, bugüne kadarki en uzun sıcak hava dalgası! Kuma yumurta koysanız 5 dakikada pişer! Bu nedenle DIŞARI ÇIKMAYIN..." uyarısı yaptı. Bazı bölgeler sıcaktan yanarken bazı bölgelerde ise sağanak yağış olacak. İşte 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü hava durumu...