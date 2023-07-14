Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Rekor sıcaklık geliyor, saat verildi! Sakın dışarı çıkmayın!

Uzmanlardan Uyarı: Sıcaklarla birlikte bu hastalıklar da geliyor!

Hava sıcaklıkları rekor düzeye ulaşacak. Günlerce yapılan uyarıların ardından uzmanlardan bu kez de 'sıcaklıklarla gelecek olan hastalık' uyarısı geldi.