Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Rekor sıcaklık geliyor, saat verildi! Sakın dışarı çıkmayın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artmasının beklendiğini belirterek uyarıda bulundu. Hava sıcaklığı bugün 45 dereceye yaklaşırken AKOM da yaptığı uyarıda, vatandaşların 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiğini duyurdu.
Meteoroloji, 14 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 - 4 derece artması bekleniyor.
AKOM'dan uyarı
AKOM'dan dün yapılan açıklamada ise hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.
Uzmanlardan Uyarı: Sıcaklarla birlikte bu hastalıklar da geliyor!
Hava sıcaklıkları rekor düzeye ulaşacak. Günlerce yapılan uyarıların ardından uzmanlardan bu kez de 'sıcaklıklarla gelecek olan hastalık' uyarısı geldi.
Uzmanlar havanın aşırı ısınmasının ciltte güneş yanığına bağlı şişme ve kabarcıkların yanı sıra bilinç kaybı ve komaya girme hali gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği uyarısında bulundu.