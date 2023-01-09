Meteoroloji Uzmanı Şen beklenen tarihi verdi kar ne zaman geliyor! İstanbul için sürpriz
Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı hava durumu tahmini tuttu ve yurdun özellikle batı kesimlerinde beklenen sağanak yağış bu hafta başlıyor. Kar özlemi çeken İstanbul için ise meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den yeni bir açıklama var. Peki İstanbul için kar ne zaman yağacak, yurdun diğer bölgelerinde hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde yağış bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de yeni haftada beklenen hava durumuna ilişkin son gelişmeleri aktardı. Prof. Dr. Şen yağışlı havanın geleceği tarihi açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında yeni haftada beklenen hava durumunu değerlendirdi.