Meteoroloji uyarmıştı İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu göle çevirdi
İSTANBUL'da beklenen şiddetli yağışla birlikte bir çok ilçede su baskınları oluştu. Meteoroloji verilerine göre yağışlar önümüzdeki haftaya kadar sürecek.
Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde Kartal'da etkili olan yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.
Üst geçidin altına sığındı: Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan otomobil ve motosiklet sürücüleri yağıştan korunmak bir üst geçidin altına sığındı. Olası dolu riskine karşı otomobilini battaniyeyle korumaya çalışanlar da vardı.
''Mecbur buraya sığındık'': Üst geçidin altında bekleyen Osman Ardıç, "Doluya karşı önlem aldım. Anında yakaladı. Kaçacak bir yer bulamadık. Mecbur buraya sığındık. Bir taraftan da battaniye ile korumaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Yollar göle döndü: Bağcılar'da ise şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir otomobil yağış nedeniyle yolda kaldı.