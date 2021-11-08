Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar hızla düşecek, kar yağışı geliyor
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor ancak çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar hızla düşecek. Sıcaklıkların düşmesiyle Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Pus ve sis uyarısı
Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Haftanın ikinci günü Orta ve Doğu Karadeniz ile Marmara Bölgesi'nin doğusunda sis yerini yağmura bırakacak.
Çarşamba günü sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor
Çarşamba günü ülke genelinde sis etkisini kaybederken, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarına düşecek. Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor.