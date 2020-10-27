Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor kar soğuğu kapıda
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren sağanaklarla, belirgin oranda düşmeye başlıyor. Yurdun batı kesimlerinde; İstanbul, İzmir, Aydın'da dört gün sürecek yağışlar hafta sonu yerini kar soğuğuna bırakacak. İşte yapılan son hava durumu açıklaması...
Günlerdir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları düşmeye başlıyor. Yarından itibaren yurdun batı kesimlerinde başlayacak ve 4 gün sürecek yağışların etkisiyle sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek.
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Ve sağanak yağış geri geliyor üstelik bu kez sıcaklıklar da düşüyor.
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NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, beklenen hava sıcaklıklarına ilişkin bilgi verdi.
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Çalışkan, yarından itibaren dört gün boyunca Marmara ve Ege Bölgesi'nin yağış alacağını söyleyerek, ''Çarşamba akşamından başlayarak pazara kadar, yaklaşık 4 gün boyunca, yağış var'' açıklamasında bulundu.
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