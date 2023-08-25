Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız 21 ilde sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak!
Havalar ne zaman serinleyecek diye dört gözle bekleyenlere kötü haber meteorolojiden geldi. 21 ilde sıcaklıklar daha da artacak, 35 derecenin üzerine çıkacak.
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağış beklenirken, ülkenin geri kalanı, mevsim normallerinin üzerinde bir sıcağın etkisi altında olacak
Meteoroloji, 21 ilde hava sıcaklığının 35 derecenin üzerinde olacağını bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun'nun iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın 35 derecenin üzerinde olacağı iller;