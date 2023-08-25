Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız 21 ilde sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun'nun iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.