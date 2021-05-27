Meteoroloji uyardı! Hafta sonu yağış ve soğuk hava geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava raporunda, Cumartesi günü yağışlı havanın geri döneceği ve sıcaklıkların birçok şehirde düşeceği belirtildi. Bugün de 14 şehirde sağanak yağış bekleniyor .İşte yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu tahminleri geldi. Buna göre hafta sonu sağanak yağış yeniden geliyor. Üstelik sıcaklıklar da düşecek.
Cuma günü beklenen yağışlar yurda giriş yapıyor. Kırklareli, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışlar İç Anadolu'da da görülecek.
Meteoroloji'nin 5 günlük raporundaki kritik tarih ise cumartesi günü. Cumartesi günü yağışlar yurdun büyük bölümüne yayılacak.
Pazar günü yağışlar yurdu terk ediyor. Yağışların durması ile beraber hava sıcaklarının mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.