Meteoroloji uyardı beşi birden geliyor! Karadeniz ve diğer bölgelerde kuvvetli yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağış uyarısı geldi. Rapora göre, Karadeniz bölgesi'nde yağmur daha da kuvvetlenecek. Yurtta bazı bölgelerde 4 gün boyunca sürecek yağışların sel, yıldırım, su baskını, dolu ve heyelana neden olabileceği belirtildi. Yağmur ne zaman yurdu terk edecek? İşte il il hava durumu ve detaylar...