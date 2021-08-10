Meteoroloji uyardı beşi birden geliyor! Karadeniz ve diğer bölgelerde kuvvetli yağış
TÜRKİYE'de birçok bölge yağışlı havanın etkisindeyken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Şiddetli sağanak kuvvetlenecek ve beraberinde sel, yıldırım, su baskını, dolu ve heyelan yaşanabilir. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve diğer şehirlerde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağış uyarısı geldi. Rapora göre, Karadeniz bölgesi'nde yağmur daha da kuvvetlenecek. Yurtta bazı bölgelerde 4 gün boyunca sürecek yağışların sel, yıldırım, su baskını, dolu ve heyelana neden olabileceği belirtildi. Yağmur ne zaman yurdu terk edecek? İşte il il hava durumu ve detaylar...
Meteorolojiden Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı gelirken yangının etkili olduğu Akdeniz için sıcaklık uyarısı yapıldı.
Yağmur ne zaman bitiyor?
Yağışlar, batı Karadeniz'de ise kuvvetli ve çok kuvvetli şekilde görülecek. Öte yandan olası bir sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve heyelana karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Yağışların hafta sonu yurdu terk edeceği belirtildi.
Buralarda risk büyük!
Rapora göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Çankırı ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.