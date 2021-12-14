Meteoroloji Türkiye geneli için uyarı yaptı! Hava soğuyor, kar geliyor! İstanbul için karın yağacağı tarih belli oldu

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışlar en çok şu illeri vuracak