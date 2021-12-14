Meteoroloji Türkiye geneli için uyarı yaptı! Hava soğuyor, kar geliyor! İstanbul için karın yağacağı tarih belli oldu
Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda Türkiye geneli için yağış uyarısı yapıldı. Bazı bölgelerde çok kuvvetli sağanak bazı bölgelerde yoğun kar yağışı görülecek. Hava sıcaklıkları hafta boyunca giderek düşecek. Raporda, İstanbul'da beklenen kar yağışının tarihi de belli oldu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yrdun büyük bölümünde sağanak yağış beklenirken, Toroslar bölgesinde ise yoğun kar yağışının etkili olacağı uyarısı yapıldı. Sıcaklıklar her gün düşecek ve kar gelecek. Meteoroloji Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli için sarı, Antalya için turuncu kodlu uyarıda bulundu.İşte İstanbul'a karın yağacağı tarih...
Meteorolojinin son raporuna göre, ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışlar en çok şu illeri vuracak
Yağışların bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir, gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce, Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya’nın doğusunda yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), Toroslar Mevkii'nde ise Yoğun Kar şeklinde olması bekleniyor.