Meteoroloji 'sarı' kodla uyardı! Göz gözü görmüyor devamı çok fena geliyor İstanbul, Bolu, Ankara...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Dün yakıp kavuran sıcaklık yerini sağanak yağışa bıraktı. Gece boyu İstanbul dahil pek çok kentte şimşekler görüldü. Uzman isim Kerem Ökten de dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 ili 'sarı' kodla uyardı. Yapılan uyarıda, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Düzce'de vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.
Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin sitesinde yer alan günlük hava durumu değerlendirmesinde "Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor." denildi.
Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
-Sabah 5 civarı İstanbul'da ortalama 20 mm civarı yağış olacak. Kısa süre içerisinde sicim gibi yağacak.