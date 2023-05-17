Meteoroloji 'sarı' kodla uyardı! Göz gözü görmüyor devamı çok fena geliyor İstanbul, Bolu, Ankara...

Meteoroloji'nin sitesinde yer alan günlük hava durumu değerlendirmesinde "Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor." denildi.