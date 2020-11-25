Meteoroloji sağanak ve kar uyarısı yaptı! Bu 7 ildekiler dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre sağanak yağış ve kar yağışı geliyor. Marmara ve İç Anadolu için de sis uyarısı yapan yetkililer sabah ve gece saatlerine dikkat çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu tahminleri geldi. Türkiye genelinde soğuk bir hava etkili olacak. Öte yandan 7 il için kritik uyarıda bulunuldu. İşte yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı, kuzey ve doğu kesimlerde yer yer çok bulutlu olacak.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinde hafif yağmur ve sağanak öngörülüyor.
Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.