Meteoroloji öğleden sonra dedi saat verdi! İstanbul'da lodos ve fırtınaya dikkat
Meteorolojinin hava durumu tahmini tuttu ve haftasonu sıcaklıkların artması ile lodos uyarısı verildi. Yurdun doğu bölgelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek, Batı ve Marmara'da ise şiddetli lodos görülecek. Öğleden sonra ise yağışlara dikkat. İşte haritalı 5 günlük hava durumu raporu
Meteoroloji, 20 Kasım Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar etkili olması beklenirken 5 il için de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Edirne, Kırklareli, Muğla, Antalya ve Ayvalık çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde yer yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor
Meteoroloji'den yapılan uyarıda, Marmara ve Ege'de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.