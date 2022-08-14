Meteoroloji kritik saati verdi 22 şehre sağanak uyarısı! İstanbul ve Ankara da dahil

Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyıları, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Ankara ve Çankırı'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.