Meteoroloji kritik saati verdi 22 şehre sağanak uyarısı! İstanbul ve Ankara da dahil
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ağustos hava tahmininde 22 şehre uyarı yaptı. Buna göre söz konusu şehirlerde kuvvetli sağanak bekleniyor. Listedeki şehirler arasındaki İstanbul ve Ankara'ya ise saat verildi. İşte Edirne, İzmir, Muğla, Kocaeli, Samsun, Diyarbakır ve birçok şehirde günün sıcaklıkları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ağustos hava durumu raporunda Ege, Akdeniz, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de yağmur beklendiğini duyurdu. 22 şehre sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji'ye göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava raporunda İstanbul ve Ankara'ya saat verildi. İşte şehir şehir hava durumu...
Meteoroloji raporuna göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye...
Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyıları, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Ankara ve Çankırı'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.