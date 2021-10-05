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Meteoroloji kar haberi verdi! Bu yıl Türkiye'ye kış erken geliyor

Meteoroloji kar haberi verdi! Bu yıl Türkiye'ye kış erken geliyor

TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre birçok bölgede sağanak yağış etkili olacak. Kış da bu yıl erkenci... Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji kar haberi verdi! Bu yıl Türkiye'ye kış erken geliyor

TÜRKİYE bu yıl kara kışa erken girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan son hava durumu raporunda hem yağmur hem de kar yağışı var. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, Kırklareli kıyıları ile Bursa ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

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Meteoroloji kar haberi verdi! Bu yıl Türkiye'ye kış erken geliyor

Kar ve yağmur bekleniyor : Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı, Samsun’un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji kar haberi verdi! Bu yıl Türkiye'ye kış erken geliyor

Meteorolojinin açıklamasına göre bu hafta hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklık mevsim normallerinde olacak. 

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Meteoroloji kar haberi verdi! Bu yıl Türkiye'ye kış erken geliyor

Kuvvetli yağış uyarısı

Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı, Samsun’un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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