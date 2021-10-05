Meteoroloji kar haberi verdi! Bu yıl Türkiye'ye kış erken geliyor

TÜRKİYE bu yıl kara kışa erken girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan son hava durumu raporunda hem yağmur hem de kar yağışı var. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, Kırklareli kıyıları ile Bursa ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.