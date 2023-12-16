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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı! Sıcaklık düştü, kar yağışı başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı! Sıcaklık düştü, kar yağışı başladı

Meteoroloji uyarmıştı... Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle Dereköy Sınır Kapısı'na ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı! Sıcaklık düştü, kar yağışı başladı

Trakya'da bir süredir etkisini sürdüren sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kırklareli'nin Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinin Mahyatepe ve Jandarma Kule mevkilerinde kar etkili oldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı! Sıcaklık düştü, kar yağışı başladı

Kar nedeniyle Dereköy Sınır Kapısı'na ulaşım güçlükle sağlanıyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı! Sıcaklık düştü, kar yağışı başladı

Edirne'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı başladı. Hamzabeyli köyündeki sağanak havanın soğumasıyla kar yağışına dönüştü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı! Sıcaklık düştü, kar yağışı başladı

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü bölgede karın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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