Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı! Sıcaklık düştü, kar yağışı başladı
Anadolu Ajansı
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Meteoroloji uyarmıştı... Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle Dereköy Sınır Kapısı'na ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Trakya'da bir süredir etkisini sürdüren sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kırklareli'nin Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinin Mahyatepe ve Jandarma Kule mevkilerinde kar etkili oldu.
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Kar nedeniyle Dereköy Sınır Kapısı'na ulaşım güçlükle sağlanıyor.
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Edirne'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı başladı. Hamzabeyli köyündeki sağanak havanın soğumasıyla kar yağışına dönüştü.
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Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü bölgede karın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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