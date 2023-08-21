Meteoroloji derin bir oh çektiren haberi verdi! Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor!
Tüm Türkiye'yi etkisine alan bunaltıcı ve kavurucu sıcaklıklar bir süreliğine de olsa yurdu terk ediyor. Yerine yağışlı ve serin bir hava geliyor. Meteoroloji duyanlara oh çektiren haberi verdi; işte il il hava durumu
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in doğu kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca hava sıcaklığının iç kesimlerde 1-3 derece azalacağı belirtiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in doğu kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde 1-3 derece artması, iç kesimlerde ise 1-3 derece azalarak, yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.