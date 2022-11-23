Meteoroloji daha bitmedi dedi duyurdu! Düzce için tehlike geçmedi geliyor

Yağışlı hava başta İstanbul, Bursa, Eskişehir, Düzce olmak üzere etkilisini hala sürdürüyor. Meteoroloji haritalı son hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre yağışlar hafta boyunca devam edecek. Yer yer sağanak şeklini alacak şiddetli yağışlardan haftasonua kadar devam etmesi bekleniyor. Dün gece 5.9 ile sallanan Düzce'ye ise bir uyarı var...