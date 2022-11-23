Meteoroloji daha bitmedi dedi duyurdu! Düzce için tehlike geçmedi geliyor
Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı yağışlı hava durumu tahminleri tuttu, özellikle yurdun batısında sağanak yağış etkili oldu. Haftasonu başlayan yağışlar cuma gününe kadar etkili olacak. İstanbul'un bir süre daha güneşi göremeyecek. Deprem bölgesi Düzce için ise yarı bir uyarı daha var.
Yağışlı hava başta İstanbul, Bursa, Eskişehir, Düzce olmak üzere etkilisini hala sürdürüyor. Meteoroloji haritalı son hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre yağışlar hafta boyunca devam edecek. Yer yer sağanak şeklini alacak şiddetli yağışlardan haftasonua kadar devam etmesi bekleniyor. Dün gece 5.9 ile sallanan Düzce'ye ise bir uyarı var...
Düzce'de hava nasıl olacak
5,9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Düzce'de sıcaklık bugün 20 derece olacak. Kentte gece saatlerinden sonra ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji tarafından ayrıca Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Aydın ve Muğla için turuncu kod uyarısı yapılırken, Manisa ve Antalya için ise sarı kod uyarısı yapıldı. Vatandaşların tedbirli olunması istendi. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.