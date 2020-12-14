Meteoroloji alarm verdi! Türkiye'de bu hafta sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor
Meteoroloji yeni hafta hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Mersin ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken, vatandaşlar sel, su baskını, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. İşte yapılan son hava durumu açıklaması...
Yurdun büyük bölümünde bu hafta sağanak ve karla karışık yağmur etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "Türkiye Geneli Haftalık Hava Tahmin Raporu"na göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyrediyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop dışında yağış tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor.
Yağışların, Akdeniz Bölgesi, Muğla çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ile Edirne, Kırklareli, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Mersin ve Antalya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.
Rüzgarın, genellikle güney ve doğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Tokat, Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.