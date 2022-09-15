Meteoroloji açıkladı hafta sonu havası kavuracak! Çöl sıcakları geliyor 10 derece artış var İstanbul, Ankara, İzmir...

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.