Meteoroloji açıkladı hafta sonu havası kavuracak! Çöl sıcakları geliyor 10 derece artış var İstanbul, Ankara, İzmir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. Rapora göre çöl sıcakları geliyor. Sıcak hava dalgasının Marmara Bölgesi'nden başlayarak tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Ardından ise hava fena soğuyacak.
Türkiye çöl sıcaklarının etkisi altına giriyor. İstanbul'da da sıcaklık bunaltacak. Hava sıcaklığının, Marmara Bölgesi'nden başlayarak tüm yurtta, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının artacağı ve ülke genelinde çöl sıcaklıklarının hakim olacağı belirtildi. İstanbul ve Ankara'da hissedilen sıcaklıkların 35 dereceleri bulması bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şunları kaydetti:
İstanbul'da Pazar günü öğlen 2'den itibaren hava 15 derece birden soğuyacak. Öğlen tişörtler dışarı çıkanlar akşam hastalanarak eve dönebilir. Karayel de çok sert esecek. Kısa süreli yağış da görülebilir.